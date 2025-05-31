Угруповання ХАМАС відповіло на пропозицію США про перемир’я з Ізраїлем

Угруповання ХАМАС надало відповідь на пропозицію припинення вогню, передану спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, та обіцяє випустити 10 ізраїльських заручників і віддати тіла ще 18.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

31 травня ХАМАС поширили заяву-відповідь на пропозицію перемир’я з Ізраїлем, подану спецпосланцем президента США з близькосхідних питань Стівом Віткоффом.

Зокрема, ХАМАС заявили, що згодні випустити десятьох зраїльських заручників та повернути тіла 18 загиблих в обмін на те, що Ізраїль випустить певну кількість ув’язнених палестинців.

"Пропозиція має на меті досягти постійного припинення вогню, забезпечити повний вихід (вочевидь, сил Ізраїлю – Ред.) із сектору Гази та забезпечити надходження допомоги нашому народу і нашим родинам у секторі Гази", – йдеться у заяві.

ХАМАС не зазначили, чи вимагатимуть якихось змін до американської пропозиції. Водночас поінформоване про перебіг обговорень джерело повідомило Reuters, що ХАМАС хоче деяких поправок, хоча загалом відповідь позитивна.

Основні принципові розбіжності між позиціями Ізраїлю і ХАМАС досі полягали у тому, що Ізраїль наполягав на повному роззброєнні і розпуску угруповання та звільненні усіх 58 заручників, перш ніж погодиться на припинення війни.

ХАМАС категорично відкинули вимогу про роззброєння і вимагали виведення ізраїльської армії із сектору Гази та обіцянки припинити війну.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підтримав пропозицію Сполучених Штатів про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази.