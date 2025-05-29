Axios: США вірять у близький "прорив" у перемовинах щодо припинення вогню в Газі

Вашингтон висловлює обережний оптимізм щодо можливого прориву в перемовинах між Ізраїлем і ХАМАС щодо припинення вогню і повернення заручників.

Про це повідомляє видання Axios, інформує "Європейська правда".

За даними трьох джерел, залучених до перемовин, Білий дім вважає, що нова пропозиція, розроблена спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, може допомогти сторонам подолати залишкові розбіжності й укласти угоду про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Останні два тижні Віткофф вів перемовини з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та його радником Роном Дермером, а також – через палестинсько-американського бізнесмена Бішару Бахбаха – з лідерами ХАМАС у Досі.

У понеділок після чергового раунду перемовин ХАМАС погодився на американську пропозицію, що передбачає 60-денне припинення вогню та звільнення п’яти живих заручників у перший день і ще п’яти – в останній. Проте Ізраїль швидко відкинув цю пропозицію. Сам Віткофф заявив виданню Axios, що ХАМАС неправильно представив позицію США, а умови угоди назвав "неприйнятними".

Джерела пояснюють, що конфлікт виник через непорозуміння: сторони по-різному інтерпретували положення, що обговорювалися. Попри це, у вівторок перемовини було поновлено – Бахбах знову зустрівся з лідерами ХАМАС у Досі, а Віткофф – з Роном Дермером у Вашингтоні.

У середу ХАМАС оприлюднив заяву, в якій наголосив, що прагне досягти домовленості про "загальну рамку" угоди, яка передбачає постійне припинення вогню, повне виведення ізраїльських військ із Гази, відновлення гуманітарної допомоги та створення технократичного уряду.

Угода також має включати звільнення десяти живих заручників і передачу тіл загиблих в обмін на визначену кількість палестинських в’язнів – за гарантій участі США, Єгипту та Катару.

Через дві години Віткофф з’явився в Овальному кабінеті разом із президентом Трампом і оголосив, що подав на затвердження "нову редакцію" угоди.

Ізраїльські посадовці кажуть, що текст нової угоди мало відрізняється від попередніх, однак уточнює формулювання щодо гарантій для перемовин про остаточне завершення війни.

Серйозні розбіжності залишаються й щодо послідовності звільнення заручників. Ізраїль наполягає на звільненні всіх десяти живих заручників у перший день, побоюючись, що ХАМАС порушить домовленості. Натомість ХАМАС прагне поетапного звільнення, аби гарантувати дотримання угоди з боку Ізраїлю до завершення 60 днів перемир’я.

Нагадаємо, європейські держави посилюють тиск на ізраїльську владу, звинувачуючи її у порушенні гуманітарного права в секторі Гази та блокуванні гуманітарної допомоги для цивільного населення.

А в Німеччині соціал-демократи вимагають зупинити постачання зброї Ізраїлю.