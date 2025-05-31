Группировка ХАМАС ответила на предложение США о перемирии с Израилем

Группировка ХАМАС ответила на предложение о прекращении огня, переданное спецпосланцем Трампа Стивом Виткоффом, и обещает выпустить 10 израильских заложников и передать тела еще 18.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

31 мая ХАМАС распространило заявление-ответ на предложение о перемирии с Израилем, поданное спецпосланцем президента США по ближневосточным вопросам Стивом Виткоффом.

В частности, ХАМАС заявили, что согласны выпустить десять израильских заложников и вернуть тела 18 погибших в обмен на то, что Израиль выпустит определенное количество заключенных палестинцев.

"Предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня, обеспечение полного выхода (очевидно, сил Израиля – Ред.) из сектора Газа и обеспечение поступления помощи нашему народу и нашим семьям в секторе Газа", – говорится в заявлении.

ХАМАС не указал, будет ли требовать каких-либо изменений в американском предложении. В то же время источник, ознакомленный с ходом обсуждений, сообщил Reuters, что ХАМАС хочет некоторых поправок, хотя в целом ответ положительный.

Основные принципиальные разногласия между позициями Израиля и ХАМАС до сих пор заключались в том, что Израиль настаивал на полном разоружении и роспуске группировки и освобождении всех 58 заложников, прежде чем согласится на прекращение войны.

ХАМАС категорически отвергает требование о разоружении и требует вывода израильской армии из сектора Газа и обещания прекратить войну.

Ранее стало известно, что Израиль поддержал предложение Соединенных Штатов об объявлении 60-дневного перемирия в секторе Газа и освобождении захваченных террористами ХАМАС заложников.

Перед этим СМИ сообщали, что США верят в скорый "прорыв" в переговорах по прекращению боевых действий в секторе Газа.