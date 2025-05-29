США підтвердили, що Ізраїль погодився на перемирʼя в Газі, чекають на відповідь ХАМАС

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Ізраїль підтримав пропозицію Сполучених Штатів про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників.

Про це вона сказала на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Левітт заявила, що спецпосланник президента США Стівен Віткофф подав ХАМСС пропозицію про припинення вогню у Газі, "яку Ізраїль підтримав і схвалив".

"Ізраїль підтримав цю пропозицію перед тим, як вона була надіслана ХАМАС", – уточнила вона, додавши, що відповідні переговори тривають далі.

Речниця Білого дому сказала, що, за її інформацією, ХАМАС ще не схвалив угоду.

Угруповання у заяві, пізніше надісланій агентству АР, заявило, що отримало пропозицію про перемирʼя в Газі та "відповідально її розглядає, щоб задовольнити інтереси нашого народу, надати йому допомогу і досягти постійного припинення вогню в секторі Гази".

Пропозиція, як раніше повідомлялось, передбачає встановлення 60-денного перемирʼя в Газі в обмін на взаємне звільнення утримуваних ХАМАС заручників і бойовиків, які утримуються в ізраїльських вʼязницях.

У пропозиції Віткоффа немає чітких гарантій з боку США, які мали б забезпечити, що тимчасове перемир’я стане кроком до тривалої зупинки бойових дій.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що США вірять у близький "прорив" у перемовинах для припинення бойових дій у секторі Гази.