ЗМІ: глава Пентагону відвідає Ізраїль перед візитом Трампа на Близький Схід

Міністр оборони США Піт Гегсет планує відвідати Ізраїль напередодні поїздки президента Дональда Трампа на Близький Схід.

Про це два ізраїльські посадовці повідомили виданню Axios, пише "Європейська правда".

Це буде перша поїздка Гегсета до Ізраїлю з моменту його призначення на посаду.

Вона відбувається в час, коли уряди США та Ізраїлю мають розбіжності щодо можливості військових ударів по іранських ядерних об'єктах, а також триває війна в Газі та військова кампанія США в Ємені.

Гегсет прибуде до Ізраїлю 12 травня і зустрінеться зі своїм колегою Ісраелем Кацом та прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Потім Гегсет вирушить до Саудівської Аравії, щоб приєднатися до Трампа в його поїздці до Перської затоки.

Трамп також відвідає Катар і ОАЕ, але наразі не планує відвідувати Ізраїль.

Ізраїльські посадовці з питань оборони та проізраїльські організації у Вашингтоні висловлюють занепокоєння тим, що багато призначенців Трампа на посади в Пентагоні скептично ставляться до військового втручання США на Близькому Сході, особливо щодо Ірану.

Нетаньягу та його радники переконують американських колег у необхідності військового варіанту щодо Ірану.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідмляли, що у Трампа були розбіжності з його колишнім радником з нацбезпеки Майком Волцом, який виступав за військові дії проти Ірану.