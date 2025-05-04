СМИ: глава Пентагона посетит Израиль перед визитом Трампа на Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет планирует посетить Израиль накануне поездки президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

Об этом два израильских чиновника сообщили изданию Axios, пишет "Европейская правда".

Это будет первая поездка Хегсета в Израиль с момента его назначения на должность.

Она происходит в то время, когда правительства США и Израиля имеют разногласия по поводу возможности военных ударов по иранским ядерным объектам, а также продолжается война в Газе и военная кампания США в Йемене.

Гегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Затем Гегсет отправится в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к Трампу в его поездке в Персидский залив.

Трамп также посетит Катар и ОАЭ, но пока не планирует посещать Израиль.

Израильские чиновники по вопросам обороны и произраильские организации в Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, что многие назначенцы Трампа на должности в Пентагоне скептически относятся к военному вмешательству США на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана.

Нетаньяху и его советники убеждают американских коллег в необходимости военного варианта в отношении Ирана.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у Трампа были разногласия с его бывшим советником по нацбезопасности Майком Уолтцом, который выступал за военные действия против Ирана.