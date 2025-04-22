Трамп вирушить на Близький Схід, де пророкували його зустріч з Путіним

Американський президент Дональд Трампа у травні здійснить турне трьома країнами Близького Сходу, де, як раніше писали ЗМІ, може відбутись його зустріч з Владіміром Путіним.

Про це на брифінгу 22 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, Трамп "вирушить до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів з 13 до 16 травня".

Вона також підтвердила, що у четвер, 24 квітня, президент США прийме премʼєр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, з яким "обговорить торгівлю і регіональну безпеку".

ЗМІ раніше писали, що Саудівська Аравія стане першою країною, куди президент США здійснить свій закордонний візит. Російська сторона розглядала її як одне з місць потенційної зустрічі Трампа з Путіним.

Водночас перший закордонний візит на посаді президента США Трамп здійснить до Ватикану – на похорони Папи Римського Франциска.