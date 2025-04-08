У Литві обурились запланованому концерту співачки Орбакайте: прем'єр відреагував

У Литві громадський діяч Валдас Барткявічюс обурився через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт російської співачки Крістіни Орбакайте, ситуацію також прокоментував прем’єр країни Гінтаутас Палуцкас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Барткявічюс зазначив, що Орбакайте причетна до російської пропаганди.

За його словами, у 2014 році російська співачка свідомо порушила українське законодавство і незаконно перетнула державний кордон, щоб потрапити в Крим.

Барткявічюс додав, що Орбакайте виступала в Криму в жовтні 2022 року, тоді як російська повномасштабна агресія проти України тривала вже пів року.

Після обурення в соціальних мережах литовський прем’єр заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди.

"Чи підтримує вона анексію Криму або виступає проти неї?" – сказав Палуцкас.

Він також додав, що бачив фото, на якому Орбакайте приймає нагороду від російського правителя Владіміра Путіна.

Водночас очільник уряду Литви переконаний, що її позиція щодо війни в Україні зараз важливіша.

"В організаторів концерту є можливість поставити це запитання і дати відповідь громадськості", – додав Палуцкас.

Нещодавно стало відомо, що російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах у Росії, виступить на сцені лондонського Королівського оперного театру.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

Минулого місяця посол України в Будапешті Федір Шандор закликав Угорську державну оперу скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.

Однак керівник театру Сильвестр Оковач відмовився це робити та жорстко відповів на звернення українського дипломата.