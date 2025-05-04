Прем'єр Франції розглядає можливість провести референдум щодо бюджетних планів

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що розглядає можливість проведення національного референдуму щодо бюджету країни.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Байру зазначив, що важливість цього питання вимагає безпосереднього консультування з виборцями.

"Це питання є настільки серйозним і має настільки далекосяжні наслідки для майбутнього країни, що його слід винести на пряме обговорення з народом", – заявив він вінтерв'ю французькому тижневику Journal du Dimanche, опублікованому в суботу ввечері.

"Я не виключаю жодної можливості", – додав він, говорячи про можливість організації такого голосування.

Французький уряд планує скоротити бюджет на 2026 рік на 40 млрд євро, переважно за рахунок скорочення витрат.

Байру заявив, що ці заощадження не повинні бути досягнуті за рахунок введення нових податків, а шляхом "підвищення ефективності" та "спрощення" державних витрат.

"Я хочу представити комплексний план. Він вимагатиме зусиль від усіх, і, з огляду на його масштаби, не може бути успішним без підтримки французького народу", – сказав Байру.

Згідно з конституцією Франції, тільки президент може скликати референдум. Але Байру заявив, що уряд може запропонувати цю ідею.

"Ключове питання полягає в тому, чи підтримують французи реформи", – сказав він.

Нагадаємо, Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище може опинитись під загрозою на тлі планів представити бюджет на 2026 рік із суттєвими скороченнями витрат.

Нещодавно у президента Франції Емманюеля Макрона спростували плани розпустити парламент Франції і оголосити дочасні вибори.