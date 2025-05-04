Премьер Франции рассматривает возможность проведения референдума по бюджетным планам

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что рассматривает возможность проведения национального референдума по бюджету страны.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Байру отметил, что важность этого вопроса требует непосредственного консультирования с избирателями.

"Этот вопрос настолько серьезен и имеет настолько далеко идущие последствия для будущего страны, что его следует вынести на прямое обсуждение с народом", – заявил он в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche, опубликованном в субботу вечером.

"Я не исключаю никакой возможности", – добавил он, говоря о возможности организации такого голосования.

Французское правительство планирует сократить бюджет на 2026 год на 40 млрд евро, преимущественно за счет сокращения расходов.

Бейру заявил, что эти сбережения не должны быть достигнуты за счет введения новых налогов, а путем "повышения эффективности" и "упрощения" государственных расходов.

"Я хочу представить комплексный план. Он потребует усилий от всех, и, учитывая его масштабы, не может быть успешным без поддержки французского народа", – сказал Бейру.

Согласно конституции Франции, только президент может созвать референдум. Но Байру заявил, что правительство может предложить эту идею.

"Ключевой вопрос заключается в том, поддерживают ли французы реформы", – сказал он.

Напомним, Байру пережил несколько вотумов недоверия, но его положение может оказаться под угрозой на фоне планов представить бюджет на 2026 год с существенными сокращениями расходов.

Недавно у президента Франции Эмманюэля Макрона опровергли планы распустить парламент Франции и объявить досрочные выборы.