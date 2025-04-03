У Чехії кажуть, що забезпечили щомісячні поставки боєприпасів в Україну до вересня

Чеська ініціатива щодо боєприпасів, створена для співфінансування державами-союзницями закупівель для України на зовнішніх ринках, має достатньо ресурсів для забезпечення щомісячного постачання в Україну боєприпасів до вересня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на полях саміту міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Чеська ініціатива має достатньо ресурсів, щоб надавати Україні боєприпаси до вересня на щомісячній основі, сказав міністр закордонних справ.

"Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня", – повідомив Ліпавський.

Він наголосив, що це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.

"Ця ініціатива знизила ефективність російської артилерії на 500%. Ми зменшили співвідношення (кількості снарядів в збройних сил України та Росії – ред.) – з 1 до 10 до 1 до 2, і це дуже важливо", – додав він.

Також Ян Ліпавський розповів, що у 2024 році чеська промисловість поставила в Україну 1,5 мільйона боєприпасів. Причому "півмільйона з них – великокаліберні боєприпаси калібру 155 мм та 152 мм".

"Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни Путіна", – підсумував він.

Нагадаємо, Чехія також входить в коаліцію дронів для України.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська в Україну у разі потенційного укладення мирної угоди.

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