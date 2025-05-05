Прозахідний кандидат у президенти Румунії вірить у перемогу над ультраправими у другому турі

Ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан, який пройшов до другого туру президентських виборів у Румунії, висловив оптимізм у своїй майбутній перемозі, хоча й визнав, що другий тур виборів буде нелегким.

Про це повідомляє G4Media.ro, пише "Європейська правда".

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а Дан – 20,99%.

"Дякую всім, хто проголосував за нас, дякую тим, хто проголосував за інших кандидатів – це був демократичний процес, якого потребувала Румунія", – заявив ліберальний мер Бухареста.

Він очікує на "важкий другий тур" президентських виборів, який має відбутися 18 травня.

"Це будуть не дебати між особистостями, а між прозахідним курсом для Румунії та антизахідним. Я закликаю всіх румунів долучитися до цієї боротьби", – акцентував він.

ПРи цьому Дан висловив оптимізм у своїй перемозі.

"Я оптиміст і вірю, що ми переможемо, що Румунія збереже свій прозахідний напрямок", – додав він.

Зазначимо, 55-річний мер Бухареста балотується як незалежний кандидат з антикорупційною програмою, він виступає за членство в ЄС та НАТО і підтримує Україну.

Незадовго до першого туру президентських виборів він заявив, що збереження військової підтримки України є необхідним для безпеки його країни.

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Про Джордже Сіміона читайте у статті Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.