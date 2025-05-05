Вибори в Румунії: проукраїнський кандидат вийшов у другий тур з ультраправим Сіміоном

Проросійський лідер ультраправих Румунії Джордже Сіміон здобув перемогу в першому турі президентських виборів, у другому турі його суперником стане прозахідний та проукраїнський мер Бухареста Нікушор Дан.

Про це пишуть Reuters та Digi24.ro із посиланням на офіційні результати, передає "Європейська правда".

Станом на 06:00 ранку 5 травня, за підсумками підрахунку майже 99,9% бюлетенів, мер Бухареста Нікушор Дан, посів друге місце з 20,99%, тоді як Сіміон набрав 40,94%. Кандидат від керівної коаліції Крін Антонеску отримав 20,13% голосів.

Голосування за кордоном показало ще більшу перевагу Сіміона, який отримав 60% голосів, а Дан – 26%.

Вони зійдуться у другому турі 18 травня.

"Це не просто виборча перемога – це перемога гідності Румунії. Це перемога тих, хто не втратив надії, хто все ще вірить у вільну, поважану, суверенну Румунію", – заявив Сіміон.

Варто зазначити, що Нікушор Дан раніше заявляв, що збереження військової підтримки України є необхідним для безпеки його країни.

1 грудня в Румунії відбулися парламентські вибори, на яких партія AUR Сіміона та дві інші ультраправі сили отримали близько 35% місць.

У неділю, 4 травня, Сіміон заявив, що в разі перемоги на виборах президента він може забезпечити керівну посаду одіозному Келіну Джорджеску, якому заборонили висувати кандидатуру.

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