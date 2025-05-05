Прозападный кандидат в президенты Румынии верит в победу над ультраправыми во втором туре

Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан, который прошел во второй тур президентских выборов в Румынии, выразил оптимизм в своей будущей победе, хотя и признал, что второй тур выборов будет нелегким.

Об этом сообщает G4Media.ro, пишет "Европейская правда".

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а Дан – 20,99%.

"Спасибо всем, кто проголосовал за нас, спасибо тем, кто проголосовал за других кандидатов – это был демократический процесс, в котором нуждалась Румыния", – заявил либеральный мэр Бухареста.

Он ожидает „тяжелого второго тура" президентских выборов, который должен состояться 18 мая.

"Это будут не дебаты между личностями, а между прозападным курсом для Румынии и антизападным. Я призываю всех румын присоединиться к этой борьбе", – подчеркнул он.

Затем Дан выразил оптимизм в своей победе.

"Я оптимист и верю, что мы победим, что Румыния сохранит свой прозападный курс", – добавил он.

Напомним, 55-летний мэр Бухареста баллотируется как независимый кандидат с антикоррупционной программой, он выступает за членство в ЕС и НАТО и поддерживает Украину.

Незадолго до первого тура президентских выборов он заявил, что сохранение военной поддержки Украины необходимо для безопасности его страны.

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