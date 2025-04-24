Кандидат в президенти Румунії виступає за збереження підтримки України

Мер румунської столиці Бухареста Нікушор Дан, який є незалежним кандидатом у президенти Румунії, заявив, що збереження військової підтримки України є необхідним для безпеки його країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це кандидат в президенти Румунії розповів в інтерв’ю Reuters.

Дан також зазначив, що витрати Румунії на оборону мають зрости до 3,5% від ВВП до 2030 року.

"Я хочу підкреслити, що війна в Україні має важливе значення для безпеки Румунії та Молдови. Я ціную те, що румунська держава зробила до цього часу, напрямок... був правильним і повинен продовжуватися", – сказав він.

Дан також переконаний, що Румунія повинна продовжувати сприяти експорту українського зерна, але повинна консультуватися з румунськими виробниками, щоб вони не опинилися в невигідному становищі.

Наразі лідером в президентських рейтингах в Румунії є ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Підтримка Нікушора Дана знизилася з 26% до 21,2%.

Нещодавно ще один кандидат в президенти Румунії, експрем’єр Віктор Понта заявив, що хоче заборонити транзит українського зерна.