Трамп назвав фаворита на посаду радника з національної безпеки

Американський президент США Дональд Трамп підтвердив чутки в ЗМІ щодо того, що заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер – один із головних претендентів на посаду радника з національної безпеки після відставки Майка Волца.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона після вихідних у своєму клубі у Флориді, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Трамп усунув Волца з посади минулого тижня і тимчасово призначив держсекретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків.

"Я незабаром когось призначу", – сказав він.

Американський президент зазначив, що очікує призначити постійного радника приблизно за шість місяців – і цим кандидатом може стати Міллер.

"Я думаю, що він (Міллер – Ред.) вже певною мірою виконує цю роль. Тому що він має вагоме слово у багатьох питаннях. Стівен – дуже цінна людина в нашій адміністрації", – додав Трамп.

Як відомо, Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену.

А газета The Washington Post писала, що рішення Трампа звільнити Волца було наслідком повільного накопичення невдоволення його діями.

Після цього ЗМІ називали кількох претендентів на цю посаду, зокрема спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера.