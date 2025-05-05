Трамп назвал фаворита на пост советника по национальной безопасности

Американский президент США Дональд Трамп подтвердил слухи в СМИ о том, что заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер – один из главных претендентов на пост советника по национальной безопасности после отставки Майка Уолтца.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в Вашингтон после выходных в своем клубе во Флориде, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Трамп отстранил Уолтца от должности на прошлой неделе и временно назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности.

"Я скоро кого-то назначаю", – сказал он.

Американский президент отметил, что ожидает назначить постоянного советника примерно через шесть месяцев – и этим кандидатом может стать Миллер.

"Я думаю, что он (Миллер – Ред.) уже в определенной степени выполняет эту роль. Потому что он имеет весомое слово во многих вопросах. Стивен – очень ценный человек в нашей администрации", – добавил Трамп.

Как известно, Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

А газета The Washington Post писала, что решение Трампа уволить Уолтц было следствием медленного накопления недовольства его действиями.

После этого СМИ называли нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.