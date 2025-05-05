Кандидат від влади Румунії визнав поразку, але не став казати, кого підтримає в другому турі
Кандидат у президенти від керівної коаліції Румунії Крін Антонеску визнав свою поразку на виборах, але уникнув відповіді, кого з кандидатів слід підтримати в другому турі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hotnews.ro.
Антонеску визнав, що результат виборів є незворотним.
"Голоси віддали, громадяни висловилися. Я думаю, що я виходжу з цього випробування з піднятою головою. Голос народу повинен бути поважаний", – сказав Антонеску.
Варто зазначити, що минулого разу, у грудні 2024 року, незгода влади з результатами першого туру президентських виборів, зрештою призвела до його скасування рішенням Конституційного суду.
При цьому Крін Антонеску уникнув відповіді на питання, кого він підтримує у другому турі.
"Ви, мабуть, хочете почути від мене, кого підтримати у другому турі. Я не знаю, що зробить коаліція, я не був її членом. Я представив програму, деякі ідеї, деякі люди проголосували за мене, я закликаю їх самостійно вирішити, з ким із кандидатів сумісні ідеї, які я представив. Я закликаю їх не залишатися вдома і закликаю всіх, хто проголосував за мене сьогодні, прийти на виборчі дільниці", – заявив він.
Він наголосив, що сам не має жодних зобов'язань перед жодною партією.
"Зрозуміло, що румуни завжди краще знають, за кого голосувати, я не маю жодних рекомендацій", – заявив він.
4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.
Дан висловив оптимізм у своїй майбутній перемозі, хоча й визнав, що другий тур виборів буде нелегким.