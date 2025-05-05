Кандидат от власти Румынии признал поражение, но не стал говорить, кого поддержит во втором туре

Кандидат в президенты от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал свое поражение на выборах, но ушел от ответа, кого из кандидатов следует поддержать во втором туре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hotnews.ro.

Антонеску признал, что результат выборов является необратимым.

"Голоса отданы, граждане высказались. Я думаю, что я выхожу из этого испытания с поднятой головой. Голос народа должен быть уважаем", – сказал Антонеску.

Стоит отметить, что в прошлый раз, в декабре 2024 года, несогласие власти с результатами первого тура президентских выборов, в конечном итоге привело к его отмене решением Конституционного суда.

При этом Крин Антонеску уклонился от ответа на вопрос, кого он поддерживает во втором туре.

"Вы, наверное, хотите услышать от меня, кого поддержать во втором туре. Я не знаю, что сделает коалиция, я не был ее членом. Я представил программу, некоторые идеи, некоторые люди проголосовали за меня, я призываю их самостоятельно решить, с кем из кандидатов совместимы идеи, которые я представил. Я призываю их не оставаться дома и призываю всех, кто проголосовал за меня сегодня, прийти на избирательные участки", – заявил он.

Он подчеркнул, что сам не имеет никаких обязательств перед какой-либо партией.

"Понятно, что румыны всегда лучше знают, за кого голосовать, у меня нет никаких рекомендаций", – заявил он.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Дан выразил оптимизм в своей будущей победе, хотя и признал, что второй тур выборов будет нелегким.