Російські хакери атакували урядові сайти Румунії у день першого туру виборів президента

Група російських хакерів в неділю, 4 травня, атакувала кілька сайтів румунського уряду та кандидатів у президенти, коли країна голосувала за свого наступного президента у першому турі.

Про це повідомило румунське інформаційне агентство G4media, передає "Європейська правда".

Як зазначається, атака, здійснена групою, відомою як DDOSIA/NoName057, вразила сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії та сайти кандидатів у президенти.

За даними Національного управління з кібербезпеки, серед сайтів кандидатів, що зазнали атаки, були сайти кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, та мера Бухареста Нікушора Дана, який балотується як незалежний кандидат.

Зазначається, що хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку на своєму каналі Telegram, вказавши серед цілей сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції.

Національне управління кібербезпеки Румунії заявило, що вебсайти, які перелічила хакерська група, вже працювали о 14 годині за місцевим часом.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Дан висловив оптимізм у своїй майбутній перемозі, хоча й визнав, що другий тур виборів буде нелегким.

Антонеску визнав свою поразку на виборах, але уникнув відповіді, кого з кандидатів підтримувати в другому турі.