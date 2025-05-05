Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии в день выборов президента

Группа российских хакеров в воскресенье, 4 мая, атаковала несколько сайтов румынского правительства и кандидатов в президенты, когда страна голосовала за своего следующего президента в первом туре.

Об этом сообщило румынское информационное агентство G4media, передает "Европейская правда".

Как отмечается, атака, осуществленная группой, известной как DDOSIA/NoName057, поразила сайт Конституционного суда Румынии, главный правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел Румынии и сайты кандидатов в президенты.

По данным Национального управления по кибербезопасности, среди сайтов кандидатов, подвергшихся атаке, были сайты кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску и мэра Бухареста Никушора Дана, который баллотируется как независимый кандидат.

Отмечается, что хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на своем канале Telegram, указав среди целей сайты министерств внутренних дел и юстиции.

Национальное управление кибербезопасности Румынии заявило, что веб-сайты, перечисленные хакерской группой, уже работали в 14 часов по местному времени.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Дан выразил оптимизм в своей будущей победе, хотя и признал, что второй тур выборов будет нелегким.

Антонеску признал свое поражение на выборах, но уклонился от ответа, кого из кандидатов поддерживать во втором туре.