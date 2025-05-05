Трамп знову готовий відкласти заборону TikTok

Американський президент Дональд Трамп заявив, що продовжить термін, встановлений для китайської компанії ByteDance на продаж американських активів TikTok до 19 червня, якщо до того часу угода не буде досягнута.

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи продовжив би він термін на продаж американських активів TikTok, якщо угода не буде досягнута, на що він сказав, що "хотів би, щоб це було зроблено".

Американський президент сказав, що у нього є "слабкість" до цього додатка, оскільки він допоміг йому завоювати молодих виборців на президентських виборах 2024 року.

"TikTok – це дуже цікаво, але його буде захищено. Але якщо буде потрібно продовжити термін дії, я готовий це зробити, хоча, можливо, це не буде потрібно", – додав Трамп.

Як відомо, Трамп подовжив строк для китайської компанії ByteDance, аби та позбулася американських активів додатка TikTok, яким користуються 170 млн американців, – інакше його буде заблоковано.

Американський президент уже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатка, яке спочатку мало набути чинності у січні.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів.

Reuters раніше писало, що робота над можливою угодою триває до дедлайну 19 червня, але Білий дім і Пекін мають спочатку владнати тарифну суперечку.

Американський президент заявляв, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

А 10 квітня він заявив, що потенційна угода про продаж американських активів TikTok все ще можлива.