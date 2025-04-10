Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі "на столі"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що потенційна угода про продаж американських активів TikTok все ще можлива.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Американський президент заявив, що потенційна угода щодо TikTok все ще "на столі", однак зараз потрібно почекати на позицію китайської сторони.

"У нас є угода з дуже хорошими людьми, дуже багатими компаніями, які зробили б усе на високому рівні, але ми маємо почекати й побачити, як складеться з Китаєм. Це дуже навіть на столі", – сказав він.

Як відомо, Трамп подовжив строк для китайської компанії ByteDance, аби та позбулася американських активів додатка TikTok, яким користуються 170 млн американців, – інакше його буде заблоковано.

Трамп уже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатку, яке спочатку мало набути чинності у січні.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів. За словами співрозмовників агентства Reuters, план передбачає створення окремої юридичної особи в США та зменшення частки китайського власництва.

Один зі співрозмовників, близький до американських інвесторів ByteDance, повідомив, що робота над можливою угодою триває до дедлайну 19 червня, але Білий дім і Пекін мають спочатку владнати тарифну суперечку.

У цьому контексті нагадаємо: Трамп заявив, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинило угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

Зазначимо, член комітету Сенату США з розвідки, демократ Марк Ворнер заявив, що потенційна угода щодо продажу активів TikTok, яка наразі розглядається, може порушувати закон.