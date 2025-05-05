Трамп снова готов отложить запрет TikTok

Американский президент Дональд Трамп заявил, что продлит срок, установленный для китайской компании ByteDance на продажу американских активов TikTok до 19 июня, если к тому времени сделка не будет достигнута.

Об этом он сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, продлит ли он срок на продажу американских активов TikTok, если сделка не будет достигнута, на что он ответил, что "хотел бы, чтобы это было сделано".

Американский президент сказал, что у него есть "слабость" к этому приложению, поскольку оно помогло ему завоевать молодых избирателей на президентских выборах 2024 года.

"TikTok – это очень интересно, но он будет защищен. Но если потребуется продлить срок действия, я готов это сделать, хотя, возможно, это не понадобится", – добавил Трамп.

Как известно, Трамп продлил срок для китайской компании ByteDance, чтобы та избавилась от американских активов приложения TikTok, которым пользуются 170 млн американцев, – в противном случае оно будет заблокировано.

Американский президент уже дважды распоряжался отсрочить блокировку работы приложения, которая изначально должна была вступить в силу в январе.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.

Reuters ранее писало, что работа над возможным соглашением продолжается до дедлайна 19 июня, но Белый дом и Пекин должны сначала уладить тарифный спор.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

А 10 апреля он заявил, что потенциальная сделка по продаже американских активов TikTok все еще возможна.