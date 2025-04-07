Трамп визнав, що угода США з Китаєм щодо TikTok зірвалася через мита

Американський президент Дональд Трамп заявив, що невдоволення Китаю новими тарифами США призупинили угоду щодо продажу застосунку TikTok і збереження його функціонування в США.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Американський президент поспілкувався із журналістами щодо ситуації із популярним застосунком TikTok на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона після вихідних у Флориді.

"Ми майже досягли угоди по TikTok – не зовсім угоди, але дуже близькі до цього. Проте потім Китай змінив умови через тарифи", – заявив він.

Нагадаємо, 4 квітня Трамп продовжив термін, який вимагає від компанії ByteDance продати американські підрозділи TikTok під загрозою заборони додатку.

До рішення Трампа компанія ByteDance мала до 5 квітня продати американський бізнес TikTok, як того вимагає закон про національну безпеку, підписаний колишнім президентом США Джо Байденом у квітні 2024 року.

Початковий дедлайн для продажу TikTok у ByteDance був 19 січня, але наступного дня після вступу на посаду Трамп підписав указ, який дав компанії ще 75 днів на укладення угоди.

Хай там як, але уряд Китаю має схвалити угоду про продаж, перш ніж вона буде завершена.

США вважають, що належність TikTok компанії ByteDance робить його залежним від китайського уряду, і Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу на Сполучені Штати і збору даних про американців.

З іншого ж боку, популярність TikTok серед американських виборців підштовхнули Трампа – який під час першого президентського терміну сам виступав за заборону додатку – помʼякшити свою позицію.