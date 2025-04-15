FT: ЄС вивчає правові можливості для припинення газових контрактів з РФ

Брюссель вивчає правові варіанти, які дозволять європейським компаніям розривати довгострокові газові контракти з Росією, не сплачуючи їй значних штрафів.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія, за словами трьох посадовців, вивчає контракти і можливість оголошення форс-мажорних обставин, що дозволило б імпортерам вийти зі своїх зобов'язань без сплати додаткових зборів.

Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за те, щоб відмовитися від російських енергоносіїв і позбавити Кремль доходів, які він отримує для ведення війни в Україні.

Російський газ зараз становить лише 11% від усіх трубопровідних поставок у ЄС порівняно з майже двома п'ятими у 2022 році. Утім, обсяги поставок російського СПГ стрімко зросли за останні три роки.

Юристи Єврокомісії вивчають правові можливості в рамках дорожньої карти про повну відмову від російського викопного палива до 2027 року.

США є найбільшим постачальником скрапленого природного газу до ЄС і розглядаються як очевидна заміна РФ на ринку постачання палива.

На відміну від російського вугілля, газ РФ не потрапив під заборону на імпорт після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС заплатив Росії 21,9 млрд євро за нафту і газ у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року.

Як повідомлялося, до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії, зокрема, можуть увійти російський "Росатом" та експорт скрапленого газу.

Тим часом глава Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявляв, що Москва та Вашингтон спілкуються щодо функціонування "Північних потоків", які пролягають через Балтійське море та використовувались для транспортування газу РФ в Європу.