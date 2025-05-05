Еврокомиссия представит дорожную карту прекращения импорта энергоносителей из РФ

Во вторник, 6 мая, коллегия Европейской комиссии в Страсбурге (Франция) утвердит дорожную карту полного прекращения импорта энергоносителей из России и представит ее журналистам.

Об этом во время брифинга в Брюсселе 5 мая сообщил спикер Европейской комиссии Стефан де Кеерсмахер, передает корреспондент "Европейской правды".

Спикер Еврокомиссии сообщил, что в Страсбурге еврокомиссары обсудят дорожную карту прекращения импорта энергоносителей из России и утвердят ее.

"Завтра коллегия обсудит дорожную карту прекращения импорта российских энергоносителей. Комиссар Йоргенсен представит ее в 15:30 в пресс-зале Европарламента в Страсбурге", – заявил де Кеерсмахер.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям ЕС подписывать новые контракты на поставки российского ископаемого топлива.

Комиссия также работает над юридическими вариантами, которые позволят компаниям ЕС расторгнуть существующие контракты на поставки газа из России без применения штрафных санкций.

О том, как обрывала энергетические связи с РФ Польша, читайте в статье Курс на энергетическую независимость: как Польша отказалась от российского газа.