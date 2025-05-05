Cпікер Сейму Литви хоче виключити лідера ультраправих з делегації в ПА НАТО

Спікер литовського Сейму зареєстрував пропозицію щодо виключення лідера ультраправої "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса з литовської делегації у Парламентській асамблеї НАТО, а також економічного комітету.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

5 травня спікер Сейму Саулюс Скверняліс зареєстрував пропозицію щодо виключення Жемайтайтіса з литовської делегації у Парламентській асамблеї НАТО та економічного комітету.

Це сталося після того, як Жемайтайтісу на підставі висновку Департаменту держбезпеки не дали дозволу на роботу із засекреченими документами.

Департамент держбезпеки дійшов висновку, що окремі якості та дії політика викликають сумніви щодо того, чи буде у безпеці довірена йому інформація з обмеженим доступом.

Жемайтайтіс сказав з цього приводу, що не надає великої ваги тому, чи нададуть йому право працювати з такими документами.

Ще у березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із суперечливою "Зорею Німану" була помилкою.