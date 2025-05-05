Спикер Сейма Литвы хочет исключить лидера ультраправых из делегации в ПА НАТО

Спикер литовского Сейма зарегистрировал предложение об исключении лидера ультраправой партии "Заря Немана" Ремигиуса Жемайтайтиса из литовской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, а также экономического комитета.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

5 мая спикер Сейма Саулюс Сквернялис зарегистрировал предложение об исключении Жемайтайтиса из литовской делегации в Парламентской ассамблее НАТО и экономического комитета.

Это произошло после того, как Жемайтайтису на основании заключения Департамента госбезопасности не дали разрешения на работу с засекреченными документами.

Департамент госбезопасности пришел к выводу, что отдельные качества и действия политика вызывают сомнения, будет ли в безопасности доверенная ему информация с ограниченным доступом.

Жемайтайтис сказал по этому поводу, что не придает большого значения тому, предоставят ли ему право работать с такими документами.

Еще в марте спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с противоречивой "Зарей Немана" была ошибкой.