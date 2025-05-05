Прем’єр Нідерландів відреагував на інциденти під час меморіальних заходів

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф дорікнув протестувальникам, які втручалися у меморіальні заходи до 80-річчя звільнення країни після нацистської окупації.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Після церемонії запалювання "вогню звільнення" у місті Вагенінген спільно з прем’єром Польщі Дональдом Туском, чому передували кілька інцидентів, Схооф зазначив, що у цей день Нідерланди відзначають цінність свободи.

"Думаю, це ганьба, що 4-5 травня, коли ми вшановуємо пам’ять і святкуємо цінність свободи, хтось використовує це як привід для акцій з багатьох інших питань, в інших частинах світу", – сказав він.

Нагадаємо, спершу пропалестинські протестувальники перебивали промову міністра оборони Нідерландів. Пізніше, під час перебування на сцені Схоофа і Туска, хтось кинув туди димову шашку.

Під час першого інциденту затримали п’ятьох осіб, у зв’язку з другою подією затриманих ще немає.