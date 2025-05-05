Туску кинули під ноги димову шашку під час меморіальних заходів у Нідерландах

Прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску кинули під ноги димову шашку під час меморіальних заходів спільно з нідерландським колегою Діком Схоофом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень 5 травня під час заходів до звільнення Нідерландів після нацистської окупації в місті Вагенінген. Туск і Схооф мали разом запалити меморіальний вогонь.

Albert Zawada / PAP

Під час церемонії хтось із натовпу кинув на сцену димову шашку, вона впала під ноги Туску. Як зазначають, не схоже, що цілили саме у нього. Після того прем’єрів ненадовго вивели зі сцени. Служби безпеки прибрали шашку геть, і захід без перерви продовжився далі.

У натовпі були активісти з плакатами на підтримку Палестини, а під час виступу міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса його перебивали пропалестинськими гаслами. Поки невідомо, чи інцидент з фаєром пов’язаний з тими самими особами.

Нагадаємо, на 9 травня Туск анонсував підписання двосторонньої угоди з Францією, яку він назвав важливим кроком до побудови колективної безпеки.

Договір має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році, яка вже застаріла.