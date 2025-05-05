Премьер Нидерландов отреагировал на инциденты во время мемориальных мероприятий

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф упрекнул протестующих, которые вмешивались в мемориальные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

После церемонии зажжения "огня освобождения" в городе Вагенинген совместно с премьером Польши Дональдом Туском, которой предшествовали несколько инцидентов, Схооф отметил, что в этот день Нидерланды отмечают ценность свободы.

"Думаю, это позор, что 4-5 мая, когда мы чтим память и празднуем ценность свободы, кто-то использует это как повод для акций по многим другим вопросам, в других частях мира", – сказал он.

Напомним, сначала пропалестинские протестующие перебивали речь министра обороны Нидерландов. Позже, во время пребывания на сцене Схоофа и Туска, кто-то бросил туда дымовую шашку.

Во время первого инцидента задержали пятерых человек, в связи со вторым происшествием задержанных пока нет.