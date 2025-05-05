Польща і Нідерланди підпишуть нову оборонну угоду

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Нідерландів з нагоди 80-річчя їхнього визволення від нацистської окупації анонсував підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки та військової співпраці.

Його слова цитує агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Туск заявив, що робота над безпековою угодою між Польщею та Нідерландами завершена, та припустив, що її підписання може відбутись під час можливого візиту нідерландського премʼєра Діка Схоофа до Варшави.

"Дозвольте мені, не дотримуючись протоколу, тут, перед ЗМІ, запросити вас відвідати нас, можливо, саме в цей день, в липні, в Польщі, коли ми будемо підписувати цю оновлену угоду", – звернувся глава польського уряду.

Він не уточнив деталей угоди, але висловив побажання, щоб співпраця Польщі та Нідерландів за своїм масштабом нагадувала співпрацю з Францією, Великою Британією, скандинавськими та балтійськими країнами.

"Мабуть, ніщо не стоїть на заваді… тому, щоб наші відносини, зокрема співпраця в галузі оборони, були підняті на найвищий рівень. Це в наших спільних інтересах", – підкреслиа Туск.

Тим часом лідери Польщі та Франції мають намір підписати оновлений договір про двосторонні відносини вже 9 травня.

Договір має замінити попередню угоду між Польщею та Францією, підписану в 1991 році і визнану застарілою, оскільки в подальші роки Польща вступила до Європейського Союзу.