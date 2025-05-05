Польша и Нидерланды подпишут новое оборонное соглашение

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Нидерланды по случаю 80-летия их освобождения от нацистской оккупации анонсировал подписание двустороннего соглашения в сфере безопасности и военного сотрудничества.

Его слова цитирует агентство РАР, сообщает "Европейская правда".

Туск заявил, что работа над соглашением о безопасности между Польшей и Нидерландами завершена, и предположил, что его подписание может состояться во время возможного визита нидерландского премьера Дика Схоофа в Варшаву.

"Позвольте мне, не следуя протоколу, здесь, перед СМИ, пригласить вас посетить нас, возможно, именно в этот день, в июле, в Польше, когда мы будем подписывать это обновленное соглашение", – обратился глава польского правительства.

Он не уточнил детали соглашения, но выразил пожелание, чтобы сотрудничество Польши и Нидерландов по своему масштабу напоминало сотрудничество с Францией, Великобританией, скандинавскими и балтийскими странами.

"Пожалуй, ничто не мешает... тому, чтобы наши отношения, в частности сотрудничество в области обороны, были подняты на самый высокий уровень. Это в наших общих интересах", – подчеркнул Туск.

Между тем лидеры Польши и Франции намерены подписать обновленный договор о двусторонних отношениях уже 9 мая.

Договор должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим, поскольку в последующие годы Польша вступила в Европейский Союз.