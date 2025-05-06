Дуда: Трамп може змусити Путіна припинити війну за допомогою санкцій

Польський президент Анджей Дуда заявив, що наполягає на тому, щоб його американський візаві Дональд Трамп посилив санкції проти Росії з метою припинення війни.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

За словами Дуди, Трамп – єдина людина, яка здатна змусити очільника Кремля Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів.

"Америка може використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватись певних дій. Отже, якщо хтось і здатен змусити Владіміра Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", – впевнений польський президент.

Також на думку Дуди, Трамп "усвідомив реальність" після останніх розмов з Путіним і має "необхідні інструменти для блокування фундаментальних інтересів Путіна".

"Він бачить, якою є його позиція, і наскільки він готовий залучитися до серйозних переговорів щодо завершення війни", – сказав польський президент.

Він також наголосив, що американський лідер "має у своєму розпорядженні засоби, щоб змусити Росію виконувати вимоги".

"Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, я вважаю, особливо різноманітні економічні інструменти. Але я переконаний, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

У Державному департаменті США заявили, що Штати "змінять підхід" до спроб зупинити війну між Росією та Україною і планують зайняти менш активну роль, хоч і не дистанціюються від цього питання.

Агентство Bloomberg писало, що американські посадовці підготували для лідера США низку варіантів посилення економічного тиску