Дуда: Трамп может заставить Путина прекратить войну с помощью санкций

Польский президент Анджей Дуда заявил, что настаивает на том, чтобы его американский визаж Дональд Трамп усилил санкции против России с целью прекращения войны.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

По словам Дуды, Трамп – единственный человек, способный заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Итак, если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов", – уверен польский президент.

Также, по мнению Дуды, Трамп "осознал реальность" после последних разговоров с Путиным и имеет "необходимые инструменты для блокирования фундаментальных интересов Путина".

"Он видит, какова его позиция и насколько он готов приступить к серьезным переговорам о завершении войны", – сказал польский президент.

Он также подчеркнул, что американский лидер "имеет в своем распоряжении средства, чтобы заставить Россию выполнять требования".

"Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно разнообразные экономические инструменты. Но я убежден, что президент Дональд Трамп способен их реализовать", – подчеркнул Дуда.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.

Агентство Bloomberg писало, что американские чиновники подготовили для лидера США ряд вариантов усиления экономического давления.