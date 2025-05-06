Проросійський кандидат у президенти Румунії проти постачання зброї Україні

Лідер ультраправої партії та переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон закликав припинити російсько-українську війну, а також висловився проти постачання Україні зброї.

Про це він сказав у коментарі DW, пише "Європейська правда".

Сіміон заявив, що виступає проти постачання зброї Україні, вважаючи це "невигідним" для таких країн, як Німеччина, Франція, Румунія та Польща.

Лідер румунських ультраправих переконаний, що деескалація – єдиний шлях до розв’язання конфлікту.

"Ми повинні зупинити цю війну. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення. І саме тому маємо досягти припинення вогню. Сподіваємося, що мирні ініціативи Дональда Трампа дадуть результат", – додав він.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Варто звернути увагу на те, що 15 листопада 2024 року Сіміону було заборонено в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.

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Про Джордже Сіміона Європейська правда розповідала у статті: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.