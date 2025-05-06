Пророссийский кандидат в президенты Румынии против поставок оружия Украине

Лидер ультраправой партии и победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион призвал прекратить российско-украинскую войну, а также высказался против поставок оружия Украине.

Об этом он сказал в комментарии DW, пишет "Европейская правда".

Симион заявил, что выступает против поставок оружия Украине, считая это "невыгодным" для таких стран, как Германия, Франция, Румыния и Польша.

Лидер румынских ультраправых убежден, что деэскалация – единственный путь к разрешению конфликта.

"Мы должны остановить эту войну. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения. И именно поэтому мы должны добиться прекращения огня. Надеемся, что мирные инициативы Дональда Трампа дадут результат", – добавил он.

4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, набравший 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Стоит обратить внимание на то, что 15 ноября 2024 года Симиону был запрещен въезд в Украину за системную антиукраинскую деятельность.

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О Джордже Симионе Европейская правда рассказывала в статье: Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.