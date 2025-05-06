Після визнання "Альтернативи для Німеччини" екстремістською депутат покинув її лави

Той факт, що Федеральний офіс із захисту конституції класифікував партію "Альтернатива для Німеччини" як підтверджено правоекстремістську, мав перші кадрові наслідки для партії в Бундестазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Член парламенту Зігхард Кнодель залишає фракцію "АдН" і партію.

У листі від 5 травня Кнодель повідомив партію про свою відставку. "З огляду на класифікацію партії Федеральним офісом із захисту конституції як підтверджено праворадикальної, я мушу захистити своє приватне та професійне оточення і тому вважаю цей крок неминучим, навіть якщо я дуже неохоче його роблю", – написав він.

"Водночас цим листом я повідомляю президію Бундестагу, що продовжуватиму виконувати свої повноваження як незалежний член парламенту", – додав депутат.

За даними Бундестагу, 64-річний Кнодель є економістом-підприємцем і майстром з ремонту сільськогосподарської техніки. Він був вперше обраний до Бундестагу за списком землі Баден-Вюртемберг.

Німецька внутрішня розвідка вже кілька днів класифікує "АдН" як підтверджену правоекстремістську організацію "через екстремістський характер всієї партії, яка нехтує людською гідністю". Раніше вона розглядала партію як підозрювану.

Навіть у цьому випадку вже дозволено використання розвідувальних засобів, таких як так звані інформатори або стеження, а також відео- та аудіозаписи. Якщо об'єкт спостереження класифікується як підтверджений екстреміст, поріг для використання таких засобів знижується.

За повідомленнями, "АдН" подала позов проти Федерального офісу захисту конституції. Відповідний лист було надіслано до компетентного адміністративного суду в Кельні, підтвердив Даніель Тапп, речник лідерки партії Аліси Вайдель.

"Альтернатива для Німеччини" також заявила, що зареєструвала сплеск заяв на членство після того, як її оголосили правоекстремістською.