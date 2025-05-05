В "АдН" кажуть про сотні нових членів після "правоекстремістської" класифікації

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" заявила, що зареєструвала сплеск заяв на членство після того, як її оголосили правоекстремістською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У пресслужбі "АдН" заявили, що з 2 по 4 травня включно "майже тисяча людей" по всій Німеччині подала заяву на вступ до партії.

При цьому станом на понеділок лише близько 85 людей вирішили вийти зі складу "Альтернативи для Німеччини", сказав її представник Карстен Гюттер.

Дані про вступ і вихід з партій не можна перевірити незалежно, але в "АдН" кажуть, що всього вона налічує близько 60 тисяч членів, і близько 50 людей щодня долучаються до її лав.

Водночас, за інформацією Welt, у понеділок з фракції та партії "Альтернативи для Німеччини" вийшов новообраний депутат Зігхард Кнодель.

Нагадаємо, 2 травня Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону партії.

У Німеччині майже половина населення виступає за заборону "АдН".