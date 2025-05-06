После признания "Альтернативы для Германии" экстремистской депутат покинул ее ряды

Тот факт, что Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как подтвержденно правоэкстремистскую, имел первые кадровые последствия для партии в Бундестаге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Член парламента Зигхард Кнодель покидает фракцию "АдГ" и партию.

В письме от 5 мая Кнодель сообщил партии о своей отставке. "Учитывая классификацию партии Федеральным ведомством по защите конституции как подтвержденно праворадикальной, я должен защитить свое частное и профессиональное окружение и поэтому считаю этот шаг неизбежным, даже если я очень неохотно его делаю", – написал он.

"Вместе с тем этим письмом я сообщаю президиуму Бундестага, что продолжу выполнять свои полномочия как независимый член парламента", – добавил депутат.

По данным Бундестага, 64-летний Кнодель является экономистом-предпринимателем и мастером по ремонту сельскохозяйственной техники. Он был впервые избран в Бундестаг по списку земли Баден-Вюртемберг.

Немецкая внутренняя разведка уже несколько дней классифицирует "АдГ" как подтвержденную правоэкстремистскую организацию "из-за экстремистского характера всей партии, которая пренебрегает человеческим достоинством". Ранее она рассматривала партию как подозреваемую.

Даже в этом случае уже разрешено использование разведывательных средств, таких как так называемые информаторы или слежка, а также видео- и аудиозаписи. Если объект наблюдения классифицируется как подтвержденный экстремист, порог для использования таких средств снижается.

По сообщениям, "АдГ" подала иск против Федерального ведомства по защите конституции. Соответствующее письмо было направлено в компетентный административный суд в Кельне, подтвердил Даниэль Тапп, пресс-секретарь лидера партии Алисы Вайдель.

"Альтернатива для Германии" также заявила, что зарегистрировала всплеск заявлений о вступлении в партию после того, как ее объявили правоэкстремистской.