Німецькі ЗМІ називають політичним землетрусом провал в обранні канцлера
Невдача з обранням нового канцлера Німеччини стала несподіванкою як для членів Бундестагу, так і німецьких ЗМІ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Spiegel називає те, що сталося політичним землетрусом, наголошуючи, що досі жоден з кандидатів не зазнавав поразки у першому раунді голосування.
Zeit також називає провал у першому раунді історичною подією.
Телеканал ntv характеризує останні події як "катастрофу" і "гучну поразку" Фрідріха Мерца.
Die Welt, коментуючи вибори канцлера, пише про "розбірки у Бундестазі".
Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.
За законом тепер у німецьких депутатів є 14 днів на повторне голосування. Кандидатуру Мерца можуть подати вдруге, якщо буде певність у необхідній кількості голосів. Однак можуть бути висунуті інші кандидати. Але їм також необхідна підтримка більшості в 316 голосів.
Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером.
Сесію Бундестагу після невдалого голосування перервали.