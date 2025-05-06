Німецькі ЗМІ називають політичним землетрусом провал в обранні канцлера

Невдача з обранням нового канцлера Німеччини стала несподіванкою як для членів Бундестагу, так і німецьких ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Spiegel називає те, що сталося політичним землетрусом, наголошуючи, що досі жоден з кандидатів не зазнавав поразки у першому раунді голосування.

Zeit також називає провал у першому раунді історичною подією.

Телеканал ntv характеризує останні події як "катастрофу" і "гучну поразку" Фрідріха Мерца.

Die Welt, коментуючи вибори канцлера, пише про "розбірки у Бундестазі".

Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.

За законом тепер у німецьких депутатів є 14 днів на повторне голосування. Кандидатуру Мерца можуть подати вдруге, якщо буде певність у необхідній кількості голосів. Однак можуть бути висунуті інші кандидати. Але їм також необхідна підтримка більшості в 316 голосів.

Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером.

Сесію Бундестагу після невдалого голосування перервали.