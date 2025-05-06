Немецкие СМИ называют провал с избранием канцлера политическим землетрясением
Неудача с выборами нового канцлера Германии стала неожиданностью как для членов Бундестага, так и для немецких СМИ.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Spiegel называет произошедшее политическим землетрясением, отмечая, что до сих пор ни один из кандидатов не терпел поражения в первом туре голосования.
Zeit также называет провал в первом туре историческим событием.
Телеканал ntv характеризует последние события как "катастрофу" и "громкое поражение" Фридриха Мерца.
Die Welt, комментируя выборы канцлера, пишет о "разборках в Бундестаге".
Как известно, нижняя палата немецкого парламента неожиданно не смогла избрать Фридриха Мерца канцлером с первой попытки.
По закону теперь у немецких депутатов есть 14 дней на повторное голосование. Кандидатуру Мерца могут подать во второй раз, если будет уверенность в необходимом количестве голосов. Однако могут быть выдвинуты другие кандидаты. Но им также необходима поддержка большинства в 316 голосов.
Стоит отметить, что в Бундестаге 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПН, которые договорились о коалиции и согласовали, что Мерц станет канцлером.
Сессию Бундестага после неудачного голосования прервали.