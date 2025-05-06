Бундестаг провалив першу спробу голосування за кандидатуру канцлера

Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За Мерца проголосували 310 депутатів. Проти були 307. Утрималися троє, недійсним визнали один бюлетень.

Мерц потребував підтримки більшості депутатів Бундестагу – 316 голосів. У Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

Після невдачі має відбутися друга спроба обрання канцлера.

Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою, у якій він назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".

Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду.

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

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