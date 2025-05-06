Бундестаг перервав сесію після невдалої спроби обрати канцлера

Сесію Бундестагу перервали після провалу з обранням канцлера Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Спікерка парламенту Юлія Кльокнер зачитала результати першого туру голосування за кандидатуру канцлера.

За її словами, Фрідріх Мерц не обраний канцлером: він отримав 310 голосів "за", тоді як для перемоги йому потрібно було 316.

Засідання після цього було тимчасово перервано.

Видання пише про напружену атмосферу у нижній палаті парламенту.

Основний закон регулює передбачає можливість того, що канцлера оберуть не з першої спроби. Стаття 63, яка містить правила виборів канцлера, гласить: "Якщо кандидат не обраний, Бундестаг може обрати канцлера протягом 14 днів після голосування більшістю голосів своїх членів".

Якщо Мерц вважатиме, що у другому турі він може бути більш успішним, ніж у першому, він може балотуватися знову в будь-який час. Протягом двотижневого періоду може бути проведено будь-яку кількість турів голосування з різними кандидатами. Однак для обрання вони також потребують абсолютної більшості, що становить не менше 316 голосів.

Якщо ніхто не проходить, у наступному етапі вимоги знижуються. Тепер для обрання достатньо простої більшості. Основний закон передбачає: "Якщо вибори не можуть бути проведені протягом цього терміну, негайно проводяться нові вибори, на яких обирається особа, яка набрала найбільшу кількість голосів".

Варто зазначити, що в Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН, які домовилися про коаліцію і погодили те, що Мерц стане канцлером.

Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою, у якій він назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності".

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

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