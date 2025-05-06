Генсек ОЕСР каже, що Україна суттєво просунулась у боротьбі з корупцією

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн заявляє, що Україна суттєво просунулася в боротьбі проти корупції.

Про це він заявив на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".



"Ми вражені тим, наскільки публічно, відкрито підходить до цих завдань уряд, незважаючи на агресивну війну. Ви суттєво просунулися в боротьбі проти корупції, і я можу сказати, що система доброчесності є дуже важлива для того, щоб громада вам довіряла, щоб бізнес довіряв, і це допоможе відновити країну після війни", – сказав Корманн.

Він зазначив, що ОЕСР сподівається, що сприяння боротьбі з корупцією буде продовжуватися.

Також він підкреслив, що всі індикатори державної доброчесності подаються українським урядом, що підтверджує, що Україна хоче дійсно створити ті інститути, які будуть показувати відданість не лише керівництва, але й всього народу до того, щоб боротися з корупцією.

"В певних ключових моментах ви вже практично дотягнулися до середнього рівня по ОЕСР", – зазначив Корманн.

Водночас він заявив про необхідність посилювати систему державного аудиту, а також систему управління ризиком корупції.

Також генсек ОЕСР підкреслив, що реєстр лобіювання має бути запущений якомога швидше, і до нього має бути якісний доступ.

"Загалом Україна понизила свої ризики корупції. Вона проводить подальше навчання і перенавчання своїх фахівців… Це стосується і приватного сектора, але це мусить стосуватися і малого, і середнього бізнесу: щоб вони так само відіграли свою роль в боротьбі з корупцією. Отже, ми будемо і далі продовжувати будувати з вами потужний фундамент нашої подальшої роботи в боротьбі з корупцією для того, щоб забезпечити успішне провадження всіх заходів, про які ми говоримо", – заявив Корманн.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що до кінця польського головування в ЄС вдасться відкрити принаймні один кластер у переговорах про вступ.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето. Останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС.