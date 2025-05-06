Генсек ОЭСР говорит, что Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн заявляет, что Украина существенно продвинулась в борьбе с коррупцией.

Об этом он заявил на презентации ОЭСР обзоров по Украине во вторник в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы поражены тем, насколько публично, открыто подходит к этим задачам правительство, несмотря на агрессивную войну. Вы существенно продвинулись в борьбе с коррупцией, и я могу сказать, что система добропорядочности очень важна для того, чтобы общество вам доверяло, чтобы бизнес доверял, и это поможет восстановить страну после войны", – сказал Корманн.

Он отметил, что ОЭСР надеется, что содействие борьбе с коррупцией будет продолжаться.

Также он подчеркнул, что все индикаторы государственной добропорядочности подаются украинским правительством, что подтверждает, что Украина хочет действительно создать те институты, которые будут показывать приверженность не только руководства, но и всего народа к тому, чтобы бороться с коррупцией.

"В определенных ключевых моментах вы уже практически дотянулись до среднего уровня по ОЭСР", – отметил Корманн.

В то же время он заявил о необходимости усиливать систему государственного аудита, а также систему управления риском коррупции.

Также генсек ОЭСР подчеркнул, что реестр лоббирования должен быть запущен как можно скорее, и к нему должен быть качественный доступ.

"В целом Украина снизила свои риски коррупции. Она проводит дальнейшее обучение и переобучение своих специалистов... Это касается и частного сектора, но это должно касаться и малого, и среднего бизнеса: чтобы они так же сыграли свою роль в борьбе с коррупцией. Так что мы будем и дальше продолжать строить с вами мощный фундамент нашей дальнейшей работы в борьбе с коррупцией для того, чтобы обеспечить успешное осуществление всех мероприятий, о которых мы говорим", – заявил Корманн.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что до конца польского председательства в ЕС удастся открыть по крайней мере один кластер в переговорах о вступлении.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако помешало венгерское вето. В последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС.