У Польщі напали на команду, що агітувала за мера Варшави

Команда активістів, що агітували голосувати на президентських виборах за кандидата "Громадянської платформи", мера Варшави Рафала Тшасковського, заявила про напад на них в одному з міст.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час агітації у місті Соколи в Підляському воєводстві. Команда з кількох людей, у тому числі сенатор Кшиштоф Краковський, роздавали листівки на ринковій площі міста і у мегафон закликали підтримати Тшасковського.

До них підійшла група людей та почала "вербальні й фізичні атаки". Як стверджують, вони почали перебивати акцію і бити по мегафону. В одну людину з агітаційної команди влучили яйцем.

У поліції Підляського воєводства зазначили, що почали розслідування за фактом інциденту та ідентифікують осіб, що нападали на групу.

У квітні в місті Болеславець затримали літнього чоловіка, який почав вигукувати образи на адресу Тшасковського і вступав у сутички з іншими під час його передвиборчого мітингу.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

За даними одного з останніх опитувань, мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа", зберігає лідерство з-поміж кандидатів, але дещо втратив у рейтингу.

Тим часом директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький здобув підтримку на рівні 27,6% – на 2,1 пункту більше, ніж у середині квітня, і на 7,5 більше, ніж на початку місяця.