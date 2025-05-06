В Польше напали на команду, агитировавшую за мэра Варшавы

Команда активистов, агитировавших голосовать на президентских выборах за кандидата "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковского, заявила о нападении на них в одном из городов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время агитации в городе Соколы в Подляском воеводстве. Команда из нескольких человек, в том числе сенатор Кшиштоф Краковский, раздавали листовки на рыночной площади города и в мегафон призывали поддержать Тшасковского.

К ним подошла группа людей и начала "вербальные и физические атаки". Как утверждают, они начали перебивать акцию и бить по мегафону. В одного человека из агитационной команды попали яйцом.

В полиции Подляского воеводства отметили, что начали расследование по факту инцидента и идентифицируют лиц, нападавших на группу.

В апреле в городе Болеславец задержали пожилого мужчину, который начал выкрикивать оскорбления в адрес Тшасковского и вступал в столкновения с другими во время его предвыборного митинга.

Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая, а возможный второй тур – 1 июня.

По данным одного из последних опросов, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от партии власти "Гражданская платформа", сохраняет лидерство среди кандидатов, но несколько потерял в рейтинге.

Между тем директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий получил поддержку на уровне 27,6% – на 2,1 пункта больше, чем в середине апреля, и на 7,5 больше, чем в начале месяца.