У Польщі затримали чоловіка, який вступив у сутичку на мітингу провладного кандидата

Польська поліція затримала літнього чоловіка, який використовував образливі слова на адресу кандидата в президенти і вступав у сутички з іншими під час передвиборчого мітингу Рафала Тшасковського в Болеславці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Зустріч з мешканцями Болеславця відбулася перед полуднем на місцевій ринковій площі. Під час виступу Тшасковського літній чоловік почав використовувати образливі слова на його адресу.

"О, один пан, який тут каже погані речі, які негативні емоції, ви весь трясетеся від негативних емоцій, але ми вас вітаємо. Я аплодую вам за те, що ви прийшли на зустріч, незважаючи на те, що у вас зовсім інші погляди", – сказав Тшасковський.

Через кілька хвилин чоловіка вивели з натовпу поліцейські.

Прессекретар Болеславського районного відділення поліції, помічник комісара Анна Кублік-Рощішевська повідомила, що поліцейські втрутилися під час зустрічі з Рафалом Тшасковським після того, як чоловік почав використовувати образливі слова на адресу кандидата в президенти.

Операції із затриманим чоловіком тривають, поінформувала офіцер поліції.

Політик "Громадянської платформи" Патрик Яскульський повідомив, що чоловік мав при собі газ і був агресивно налаштований.

Прем'єр-міністр Дональд Туск прокоментував інцидент на порталі X.

"Сьогоднішня спроба газової атаки на Рафала Тшасковського з боку агресивно налаштованого чоловіка під час відкритої зустрічі в Болеславці показує, що перемога мера Варшави на вчорашніх дебатах розлютила конкурентів. Плюс ефект нагнітання з боку правих ЗМІ", – написав прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, у польському місті Конське відбулися перші теледебати кандидатів у президенти.

Президентські вибори відбудуться 18 травня цього року, з можливим другим туром 1 червня.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Читайте також, чому польським політикам незабаром доведеться пом'якшувати антиукраїнські заяви.